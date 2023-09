Reazione a Catena stravolta: cambia orario, giorno e concorrenti

22 settembre 2023 a

Nuove puntate di Reazione a Catena. Per l'occasione a giocare al quiz di Rai 1 ci saranno i vip. Marco Liorni ha infatti conquistato due prime serate: quella di sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre in prime time. A tentare di conquistare il montepremi da devolvere in beneficienza ci saranno le celebrità. Fra questi Iva Zanicchi, i Cugini di campagna. E ancora, l’attore Paolo Conticini, con i famigliari.



In studio è prevista la presenza di Eleonora Giorgi. Con lei il figlio Paolo Ciavarro insieme alla compagna Clizia Incorvaia. Per il conduttore si tratta di una vera e propria sfida se si considera la programmazione concorrente: Tu Si Que Vales. Non resta dunque che aspettare di vedere come il programma si comporterà in questa fascia oraria (alle 21.30 circa). Intanto complimenti a Liorni sono arrivati da Mauro Coruzzi, noto come Platinette: "È la seconda volta che un conduttore resiste quattro anni di fila.

"Ragazzi però le domande devono avere un senso": Liorni sbotta a Reazione a Catena





Come Liorni ha fatto in passato soltanto Amadeus. Con una differenza: il numero di puntate condotte da quest’ultimo è stato inferiore". Un modo come un altro per dire che il conduttore al timone del quiz di Rai 1 non ha eguali. Neppure tra le mura di Viale Mazzini.