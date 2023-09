Gf, furia-Signorini dietro le quinte: contro chi si è scatenato

28 settembre 2023 a

Alfonso Signorini perde le staffe. Accade nella nuova edizione del Grande Fratello, dove una concorrente non avrebbe accettato le regole del reality di Canale 5. A svelarlo l’account Twitter di Agent Beast. "Signorini contro una concorrente del Grande Fratello che non si è adeguata alle sue direttive. Sembra una ragazza giovane, non è Grecia Colmenares. Pare e ripeto pare che la motivazione sia che non abbia voluto creare la coppia e Signorini continuerà a insistere".

Ecco poi qualche indizio sulla concorrente: "Giovane, mora, indisciplinata. Non si è adeguata alle direttive di Signorini, riferiscono che sia molto arrabbiato e nervoso in particolar modo con questa concorrente". Al momento si tratta solo di indiscrezioni. Non resta infatti che aspettare le prossime puntate per capire come e se si evolverà il rapporto tra i concorrenti della Casa e se si creerà qualche dinamica più intrigante.

Intanto non mancano i litigi. Anita Olivieri e Vittorio Menozzi non se le sono mandate a dire quando il modello ha messo dell'acqua a bollire per preparare pasta in bianco per lui e per altre quattro presunte persone infastidendo la ragazza. "Secondo me non ha senso per una persona rifare la pasta, poi fa quello che vuoi. È il principio [...] Lo stai facendo per gola. Hai pranzato e hai cenato. Sei sempre tu, lo fai sempre. Stiamo nel tugurio. C'è chi non ha voglia di discutere con te e chi ci discute. Io ti sto dicendo la mia...anche io vorrei fare quello che mi pare ma siamo in 1o qua dentro...Tutti ci stiamo adattando!". E Vittorio non è rimasto a guardare: "Ma non è vero quello che dici! Eravamo in 5 a voler la pasta..ma qual è il tuo problema? Che la pasta viene sprecata, non viene sprecata. Non ho voglia di discutere, basta, spengo l'acqua della pasta. Ma secondo voi mangio la pasta in bianco per gola? Ma stiamo scherzando. Ma per gola mi mangio altre 12 crepes. Io ho una fame che mi mangio i muri".