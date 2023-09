Reazione a catena, "latte andato a male": una drammatica figuraccia

28 settembre 2023 a

"Latte! Il latte quando è giallo é andato a male!". A Reazione a catena, come sempre, è "ultima catena-mania" su X tra i telespettatori che sfidano in tempo reale i campioni del quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni ma soprattutto se stessi e gli altri fan. Obiettivo: indovinare prima di tutti la risposta corretta e portarsi a casa solo virtualmente il montepremi della serata. Non importa quanto risicato questo sia, vale l'orgoglio.

La risposta qui sopra, per inciso, è sbagliata, a testimonianza di come non sempre gli indizi forniti dagli autori via-Liorni siano di facile interpretazione. Nei giorni scorsi, si segnalavano peraltro commenti di tenore opposto, con fantomatiche accuse di voler facilitare i nuovi campioni con "ultime catene" facili dopo aver viceversa penalizzato (a detta di alcuni telespettatori, chiaramente) gli indimenticati campioni seriali Dai e dai.

“Avanzano soldi”: Reazione a Catena, il sospetto sui nuovi campioni

Alla prova finale sono arrivati i campioni in carica I rompicapo, dopo aver avuto la meglio alla Intesa vincente sugli sfidanti I sotto sotto. In ballo la somma di 118mila euro, non certo noccioline. Questa la catena da risolvere: bocca lupo san francesco paola chiara pallida idea scartare saltare collo testa passare giallo". Non facilissima, infatti i Rompicapo arrivano al dunque con la misera somma di 461 euro. Rimasti con "giallo" e, come ultimo indizio "la...e", i telespettatori sganciano la loro risposta su X. I campioni, invece, scelgono il terzo elemento decisivo: "Spia", una parola che consente loro di vincere.