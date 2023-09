Vasco Rossi? "Sì, con mia madre": Gf, confessioni proibite

Roberto Tortora 28 settembre 2023 a

Vasco Rossi all’improvviso al centro di una vicenda di gossip. Colpa d’Alfredo? No, stavolta è colpa del Grande Fratello, in cui una delle concorrenti, Angelica Beraldi, nel corso di una chiacchierata in giardino ha fatto una rivelazione sconvolgente.

La giovane modenese ha raccontato, infatti, che sua madre, più di 40 anni fa, è stata oggetto d’attenzioni amorose della rockstar di Zocca. E non solo, Vasco le avrebbe dedicato anche una canzone che nel titolo porta il suo nome ed è l’arcinota Susanna. Brano che, appunto, è contenuto nell’album Colpa d’Alfredo, uscito nel 1980. Angelica afferma: "Sì, l’aveva scritta per lei".

Nel suo racconto, la gieffina spiega che Vasco Rossi s’innamorò di sua madre quando lei aveva solo 16 anni e il cantante 26. I due si frequentarono per un periodo, ma la differenza d’età era tanta, motivo per cui Susanna spesso si vergognava in alcune occasioni, come per esempio quando capitava che Vasco andava a prenderla a scuola. Un giorno, l’artista la fece salire in macchina dicendole di doverle far sentire una cosa. Ecco che, dalla casetta, partì la famosa canzone.



E la fine della loro storia è altrettanto romanzesca, visto che la mamma di Angelica s’innamorò del migliore amico di Vasco Rossi, il deejay Daniele, causando molto dolore al cantante. Con lui la storia durò ben tre anni, ma tra il deejay e il cantante i rapporti poi sono rimasti buoni. Nel 2017 c’è stato il rendez-vous e anche Angelica ha potuto conoscere di persona il grande Vasco.

La prima a reagire all’interno della casa è Fiordaliso, che sorride e commenta: “Sai che Vasco era bellissimo da ragazzo?”. E la ragazza: “Sì, con quegli occhi color ghiaccio…pazzesco, mi ha fatto vedere delle foto”. Le due donne hanno poi chiesto al GF di far risuonare il brano Susanna e hanno cominciato a cantarlo e a ballarlo. Insomma, una splendida giornata.