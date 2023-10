Fabrizio Corona, bordata di Selvaggia Lucarelli: "Gentaglia, soliti giochini"

17 ottobre 2023 a

Le voci di una possibile partecipazione di Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle come "ballerino per una notte" sono state smentite nelle scorse ore da Selvaggia Lucarelli, giurata del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. “La notizia uscita su Oggi che strombazza la partecipazione di gentaglia a Ballando mi risulta essere totalmente falsa - ha scritto la giornalista nelle sue storie Instagram -. Soliti giochini di giornalisti e agenti che fanno uscire notizie false”.

Pur non facendo il nome dell'ex re dei paparazzi, è molto probabile che la giornalista si riferisse proprio a lui. Su Corona, infatti, il settimanale Oggi ha scritto: "Le sue ultime partecipazioni hanno stuzzicato i media, per la soddisfazione dei dirigenti di viale Mazzini. Nei corridoi di Mamma Rai è più di un'ipotesi il suo ingaggio nel ruolo di ballerino per una notte".

Nei giorni scorsi, l'ex re dei paparazzi è stato ospite prima di Francesca Fagnani a Belve e poi di Mara Venier a Domenica In. Domani - martedì 17 ottobre - è atteso nello studio della nuova trasmissione di Nunzia De Girolamo su Rai 3, Avanti Popolo. La conduttrice del talk, nonché ex politica, lo intervisterà soprattutto in merito allo scandalo del calcioscommesse, relativo ai calciatori coinvolti nel caso. Corona, che ha fatto i nomi di alcuni giocatori coinvolti, sulla vicenda è stato ascoltato anche in procura come persona informata sui fatti.