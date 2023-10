Fabrizio Corona, un clamoroso ritorno in tv? Rumors in Rai

13 ottobre 2023 a

Fabrizio Corona di nuovo in tv? Fatta eccezione per le sue recenti ospitate a Belve e Domenica In, è da un po' che l'ex re dei paparazzi manca sul piccolo schermo. Secondo Alberto Dandolo, però, i telespettatori potrebbero rivederlo presto: "Le sue ultime partecipazioni hanno stuzzicato i media, per la soddisfazione dei dirigenti di viale Mazzini alle prese con alcuni recenti flop clamorosi”, ha scritto l'esperto di gossip nella sua rubrica “Forse non tutti sanno che…” sul settimanale Oggi.

Dunque dove sarà possibile vederlo prossimamente? "Nei corridoi di mamma Rai è più che un ipotesi il suo ingaggio a Ballando con le stelle nel ruolo di ballerino per una notte”, ha rivelato Dandolo. La nuova edizione dello show di Milly Carlucci partirà sabato 21 ottobre su Rai 1. Secondo l'esperto di gossip, inoltre, la trattativa per far partecipare Corona alla trasmissione sarebbe stata piuttosto complessa: “Una partecipazione, la sua, non senza ostacoli e veti. Ma sarebbe stata agevolata da un potente agente televisivo”.

Questo manager, di cui Dandolo non ha fatto il nome, avrebbe chiuso altri importanti contratti con i suoi assistiti, proprio per la partecipazione alla nuova edizione del talent di Rai 1. Intanto, sarebbe tutto pronto per l'inizio della nuova edizione di Ballando, che può contare su un cast stellare: Lino Banfi, Rosanna Lambertucci, Paola Perego, Giovanni Terzi, Simone Ventura, Sara Croce, Teo Mammucari, Ricky Tognazzi, Wanda Nara e Antonio Caprarica. In giuria i riconfermati: Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith.