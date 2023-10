Selvaggia Lucarelli gela la Balivo: "Scegliamo la foto è più brutta e str***"

14 ottobre 2023 a

Venerdì 13 ottobre è andata in onda una nuova puntata di La Volta Buona, il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Nel corso della trasmissione, insieme a Nunzia De Girolamo, si è parlato a lungo del nuovo cast di Ballando con le Stelle e della sua giuria del talent show Rai che è stata riconfermata in blocco per l'edizione del 2023. Compresa la celebre polemista Selvaggia Lucarelli. Ma, la giornalista del Fatto Quotidiano, non ha per niente apprezzato la foto che la regia ha scelto per parlare di lei. E non ha perso l'occasione per lanciare una frecciata social alla conduttrice.

Sul maxi schermo in studio è stata proposta una doppia foto di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli: il primo era in una posa sorridente, mentre la giornalista aveva uno sguardo decisamente contrariato. La cosa, evidentemente, non è andata giù alla diretta interessata che poco dopo ha tuonato sui social. “A proposito di gentilezze: ma sì, scegliamo la foto in cui appare più brutta e più stron**a”, ha scritto su Instagram la Lucarelli in una stories decisamente on fire. Subito dopo, ha postato uno screenshot in cui ha riportato un commento di un suo ‘follower’ che le aveva scritto: “Mi ricorda Emilio Fede… era maestro nella scelta delle foto più brutte degli avversari politici di Silvio”.

Nonostante l'evidente attacco nei confronti della Balivo, sembra che la conduttrice non abbia ancora replicato. Ma ci aspettiamo che la querelle fra le due showgirl sia ancora molto lontana dalla parola fine.