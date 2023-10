Reazione a Catena, il "golpe" dei Cugiverba: "Ca...", botto a tempo record

27 ottobre 2023 a

a

a

Dopo settimane di dominio di alcuni terzetti - i Dai e dai, le Amiche in Onda, le Ciao Coach - ora a Reazione a Catena regna sovrana l'instabilità. Già, il programma di Marco Liorni, il quiz in fascia pre-serale in onda su Rai 1 e campionissimo in termini di share, continua a sfornare nuovi campionissimi.

E così, ecco che anche nella puntata di giovedì 26 ottobre abbiamo assistito a un avvicendamento al vertice di Reazione a Catena: ad imporsi i Cugiverba, terzetto romano composto da Stefano, Valentina e Valeria. I tre hanno infatti battuto all'Intesa vincente i Greentosi, trio di Acireale che nella puntata precedente avevano fatto crollare il regno delle Ciao Coach.

"Ripigliatevi". Reazione a Catena, scoppia il caso "reggiseno": è polemica

Insomma, "golpe su golpe" nello studio di Marco Liorni. Non solo "golpe", ma anche soldoni. Già, perché i Cugiverba - terzetto il cui legame è di sangue, così come si evince dal nome - sono partiti col botto, azzeccando la soluzione della catena finale. La prima parola dell'ultimo rebus era "pezzo", quella successiva iniziava con "ca" per finire con "o". La parola nascosta era "cavallo", azzeccata dai Cugiverba, che alla loro prima da campioni portano a casa un cospicuo bottino, pari a 6.875 euro. Questa sera, venerdì 27 ottobre, proveranno subito a rimpinguare il malloppo.