Tu si que vales, raptus di Giovannino: la bacia in bocca, Sabrina Ferilli lo prende a sberle

L'agguato di Giovannino non è stato affatto gradito. Così Sabrina Ferilli - che è stata baciata sulla bocca dal disturbatore - in diretta a Tu si que vales, il programma presentato da Maria De Filippi su Canale 5 si è infuriata e lo ha letteralmente preso a sberle.

Le immagini hanno già fatto il giro del web è saranno sicuramente un cult questa stagione, che sabato prossimo avrà il suo atto finale.

Prima la Ferilli e Giovannino hanno litigato, poi hanno fatto pace ma Giovannino per sancirla le ha dato un bacio appassionato che ha scatenato gli applausi e le risate del pubblico. Il disturbatore era entrato e si era rivolto così a Maria De Filippi: "Guarda i miei occhi Maria, sono tutti rossi, non ho dormito stanotte", ha esordito. "Sono molto arrabbiato, non la voglio neanche guardare - dice poi riferendosi a Sabrina Ferilli -. Io ho un piccolo cuore ma un grande sentimento e lei l'ha calpestato".

A quel punto interviene l'attrice: "Vieni dai che facciamo pace, ci diamo un bacetto". E Giovannino non se lo fa dire due volte: "Dove me lo vuoi dare? Sulle labbra? Almeno tre secondi deve durare e ci deve essere sentimento!". Quindi Giovannino si è avvicinato e con in sottofondo la sigla del film "Il tempo delle mele" le ha stampato un bacio sulle labbra. Ferilli però ha reagito prendendolo a schiaffi. Scherzava?