Mediaset, la rivoluzione del sabato sera: Pier Silvio stravolge il palinsesto?

Cambiamenti in vista per i palinsesti Mediaset: le principali modifiche avverranno a partire da dicembre e riguarderanno soprattutto la prima serata del sabato sera di Canale 5 e il reality show condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello. Al momento, il prime time del sabato sera è occupato con successo da Tu si que vales, che chiuderà la sua stagione autunnale con una puntata speciale, "Il meglio di”, alla fine di questo mese.

Adesso, dunque, la direzione dei palinsesti Mediaset starebbe decidendo quale programma collocare nei sabati sera di dicembre al posto del seguitissimo Tu si que vales. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tv Blog, potrebbero andare in onda quattro puntate bis del Grande Fratello il 2, 9, 16 e 23 dicembre. Si parla di puntate bis perché si andranno ad aggiungere a quelle già fissate del lunedì.

La scelta di Mediaset ricadrebbe sul reality per via dei risultati ottenuti dalla prima messa in onda a settembre: il programma infatti ha raggiunto una media del 18% di share nei suoi due appuntamenti settimanali, mentre in generale la media in prime time di Canale 5 si è attestata al 14,6% di share. Tra l'altro, non è escluso che Mediaset ricorra alla carta del Grande Fratello anche per la serata di Capodanno.