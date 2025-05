Sinistra, l'ultima carnevalata: "Vessilli di Gaza ai balconi"

La trovata non è certo passata inosservata; ché vedere una kefiah, alla Camera, non è cosa da tutti i giorni. Ma ora, dopo il premier time di mercoledì a Montecitorio, quando gli è venuta la brillante idea di indossarla per denunciare «il genocidio perpetuato in Palestina» da Israele, come lo chiama lui, Marco Grimaldi si mette pure a fare la vittima. E passa al contrattacco. «Sono un uomo libero e quando vedo uno sterminio non faccio finta di niente» scrive su Facebook il deputato di Avs.

«Oggi (ieri per chi legge, ndr) in aula per la discussione del “decreto Albania”, stasera un aereo diretto al Cairo, dove comincia la missione verso i varchi di Rafah, da cui si entra a Gaza» prosegue il suo post, prima di lanciare geremiadi per un commento del Foglio che lo taccia di antisemitismo. «Dopo aver letto gli attacchi dei giornali di destra e dei bot filo-Netanyahu sguinzagliati nella caccia al pro Pal» scrive sempre l’onorevole, «arriva in ultimo anche il Foglio che, solo per aver indossato la kefiah in un gesto simbolico contro l’occupazione, la pulizia etnica e il genocidio perpetuato in Palestina chiede la mia espulsione dal Parlamento e mi dà dell’antisemita». Insomma, tutto fa brodo pur di passare per persguitato dal mainstream sionista. «Voglio però dire loro» prosegue il vicecapogruppo dei deputati di Avs come se qualcuno gliel’avesse chiesto, «che parto con più serenità e meno livore».