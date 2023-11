Ultravioletta, pesanti sospetti su Nunzio a Reazione a Catena: "Perché non lo dice"

17 novembre 2023 a

Cadono sul calcio, gli Ultravioletta, e i telespettatori di Reazione a catena rifilano ai campioni (ormai quasi campionissimi) un bel fallo da dietro, un calcione spacca-gambe via social.



Come ogni sera i fan si riuniscono per commentare in presa diretta le imprese e gli strafalcioni dei concorrenti del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, vero e proprio caso televisivo dell'anno. Come fa notare il profilo di X "Statistiche Reazione a catena", sempre molto ben informato, giovedì sera si è registrata la "decima vittoria di puntata per gli Ultravioletta. Ma tra le squadre che hanno conservato il titolo almeno per una settimana sono quella con la media più bassa all’intesa vincente: 9,5 punti alla volta". Non molto meglio quando si arriva al dunque, il gioco dell'ultima catena che determina se i campioni si porteranno a casa o meno il montepremi. Finora ai tre ragazzi non è mai andata molto bene.

I telespettatori protestano per la scelta della parola finale "finta". "Stasera assurdo errore... - contesta uno di loro su X - FINTA non c'entra con SCHERZO. Leggete la definizione di Fingere". Se la ride un altro utente, rivolgendosi ai "colleghi": "Finta di corpo vi ha disorientato ma è peggio". Effettivamente, il gergo calcistico/sportivo ha irritato non pochi appassionati. "Cos'è la finta di corpo ? Boh", "Finta di corpo è quando dici di andare a cag***re ma poi non ci vai", "Ma quale finta di corpo!!! Andate di corpo", "Ma basta con 'ste robe di calcio, non è cultura generale".

Capitolo a parte il povero Nunzio, unico elemento maschile del trio di campioni e preso di mira dai più criticoni. "Lui non ascolta nessuno deve andare con la sua parola e basta", "Lui l'aveva indovinata ma dall'espressione chiaramente senza nemmeno capire il perché", "Nunzio l'aveva presa, perché non l'ha detta?". "Ma l'hanno pure detto finta, come fanno a scegliere fiamma", "Non si può scherzare con la fiamma. Ma questo come ci è arrivato lì?", "Ma perché vuol dire sempre quella che pensa lui?". E gran finale: "Io non reggo più questa squadra, soprattutto lui. Finché arrivano seg***e dobbiamo sorbirceli".