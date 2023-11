Sonia Bruganelli, la foto che la incastra: con chi va a cena dopo l'addio a Bonolis

08 novembre 2023 a

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese si divertono a prendere in giro gli “esperti” di gossip e tutti quelli che li seguono con morbosità, tra segnalazioni e quant’altro. Magari le voci riguardanti un presunto flirt corrispondono alla realtà, ma per il momento sembra più una grossa presa in giro. Di certo c’è che l’ex moglie di Paolo Bonolis e l’ex compagno di Belen Rodriguez sono in buoni rapporti: più di una volta sono stati “beccati” a cena insieme.

L’ultimo episodio risale alla serata di ieri, lunedì 6 novembre. Tutto è partito da alcune storie pubblicate su Instagram: entrambi hanno mostrato piatti tipici della cucina giapponese, senza però dire di essere insieme. La cosa è apparsa chiara, dato che l’ambientazione delle foto era la stessa. E così un utente ha scritto: “Ed ecco nuovamente insieme Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. Ma perché non vi fotografate insieme? Tanto è la stessa cosa”. L’ex opinionista del Grande Fratello ha risposto: “Ma tu segui solo noi?”. Poco dopo è tornata sull’argomento, pubblicando uno scatto insieme a Spinalbese e ad altre due persone.

“Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale”, ha ironizzato la Bruganelli, che sembra trovare divertente tutta questa situazione con Spinalbese. I due è da qualche tempo che alimentano il gossip, probabilmente più per gioco che per altro, dato che entrambi sanno benissimo come funziona questo particolare mondo. Qualche settimana fa la Bruganelli ha pubblicato una foto personale su Instagram e tra i commenti è spuntato anche quello di Spinalbese, che ha mandato in tilt gli utenti con tre semplici parole: “La mia ragazza”.