Bonolis, "fai ancora l'amore?": Toffanin in imbarazzo

Quando c'è in studio Paolo Bonolis, bisogna prepararsi a tutto. Lo sa bene anche Silvia Toffanin, che ha avuto come ospite di extralusso a Verissimo, su Canale 5, il collega di rete conduttore di Ciao Darwin, che tornerà in onda venerdì 24 novembre insieme al fido Luca Laurenti.

"All’inizio ero preoccupato, alla fine ancora di più - ammette tra il serio e il faceto il conduttore romano alla domanda su quali sensazioni avesse per il suo storico programma -. Nel senso che, dopo quattro anni, riaccendere una macchina così come complessa è complicato. Anche perché viviamo in un’epoca, dove tutti camminiamo sulle uova. Cercando di evitare la frittata, è complesso".

Nato come un programma "cattivissimo" anche con le minoranze, e dunque politicamente scorretto, oggi potrebbe finire nel mirino di buona fetta di quella politica e quei media cosiddetti "buonisti". L'amore dei fedelissimi telespettatori, che da tempo ne attendevano il ritorno, potrebbe difenderlo però da ogni attacco preventivo.

Seguono domande sullo show "da esportazione" (in Cina ha però ottenuto scarso successo) e sul duo in conduzione, format fisso oltreconfine. "Ma anche noi siamo due eh, siamo io e lo psicopatico (Luca Laurenti, ndr)".

Piatto forte, il versante più intimo dell'intervista. Si parte dalla separazione con Sonia Bruganelli. "La versione l’ha detta lei, ci sono cose che cambiano e cose che permangono. Su quelle che cambiano ci si adatta. Abbiamo trovato un nuovo equilibrio? Sì, finché uno dei due non cade. Io sto sempre con lei, non mi muovo da là". "Io tifo per voi", ammicca la Toffanin accennando a un ritorno di fiamma. "Ma guarda che non succede niente, sono state prese in considerazione delle cose e basta. Si dice che l’anima è un conto e il corpo un altro, però pure il corpo…"

"In che senso?", domanda la Toffanin incuriosita. La risposta di Bonolis la gela: "Tu fai ancora l’amore con tuo marito?". Alla conduttrice sfugge un imbarazzatissimo "sì". "E vedi, c’è pure il corpo, no? E' meglio che sia cambiato il rapporto perché prima evidentemente le cose non andavano bene".