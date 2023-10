Sonia Bruganelli, tam tam impazzito: "Ecco perché ha lasciato Bonolis"

29 ottobre 2023 a

Un tam-tam impazzito che fa parte del fanta-gossip. Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese stanno insieme? Tra l'ex di Belen e l'ex compagna di Paolo Bonolis c'è di certo una grande e solida amicizia. Ma nelle ultime ore, sui social, è scoppiato il finimondo per un commento di Spinalbese a una foto della Bruganelli. L'ex di Bonolis ha infatti postato una foto in cui appare rilassata e sorridente.

Uno scattato che la Bruganelli ha deciso di condividere con tutti i suoi fan e che di fatto ha immediatamente scatenato una serie di voci incontrollate che la riguardano da vicino. Infatti qualcuno ha notato propio sotto la foto apparsa su Instagram un commento piuttosto sospetto da parte di Spinalbese: "Ecco la mia ragazza". Una frase che può suonare come una battuta, ma che immediatamente ha dato il via a una serie di reazioni social, soprattutto dalle parti dei fan della Bruganelli. "In che senso?", scrive un utente.

Un altro, invece, è andato subito alle conclusioni, forse un po' affrettate: "Ecco perché Sonia ha lasciato Paolo Bonolis".. I due, per il momento, non confermano. Ma di certo questo tam tam impazzito proprio sui social non finirà certo presto. Infatti i commenti sui profili della Bruganelli non si sono fermati e vanno avanti senza sosta. Ma siamo davanti a una battuta. O almeno così pare...