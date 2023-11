Cesara Buonamici, "l'amore non fa fare scelte razionali": gaffe e polemica

29 novembre 2023 a

Gaffe per Cesara Buonamici nella puntata del Grande fratello andata in onda ieri sera su Canale 5. Quando ha preso la parola per dire la sua sul triangolo amoroso tra Greta, Perla e Mirko, il mezzo busto del Tg5 ha detto: "L'allora principe Carlo scelse Camilla rispetto a Diana e ora una è una regina l'altra non c'è più". Poi ha aggiunto: "L'amore non fa fare scelte razionali". Un vero e proprio scivolone, insomma. Le sue parole sono state considerate di cattivo gusto e fuori luogo, inadatte al contesto, e la giornalista è stata accusata da social e media di body shaming.

Non è la prima volta che gli opinionisti del reality condotto da Alfonso Signorini vengono criticati. Anche Pupo, che si è trovato nella stessa posizione in cui è ora la Buonamici, è stato oggetto di critiche per le sue uscite. Proprio ieri, in un'intervista a Repubblica, il cantante ha ammesso di non aver mai guardato il Grande Fratello, aggiungendo anche quanto non gli piaccia la trasmissione. Sembra, insomma, che il ruolo degli opinionisti non sempre riesca a soddisfare il pubblico al 100%. E lo dimostrano anche i commenti degli appassionati telespettatori sui social, che spesso hanno qualcosa da ridire sulle loro dichiarazioni in diretta.