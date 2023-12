Le Amichette eliminate, "mai successo?": il gesto di Liorni

05 dicembre 2023 a

E' finita un'era a Reazione a Catena, le Amichette vengono sconfitte dai Galletti e vengono così eliminate dal quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni dopo 15 vittorie di fila. Le tre signore brianzole, spiega il profilo "Statistiche Reazione a catena" sul social X (l'ex Twitter) "lasciano con il terzo posto per numero di puntate vinte e sono prime per soldi vinti in questa edizione". Il 2 dicembre l'ultima impresa, che aveva portato il loro montepremi totale vinto a ben 123.245 euro. "Al secondo posto le Tre e Lode con 118.119 - ricordava ancora Statistiche -. Inoltre, nella Top 3 di quest’anno hanno la media più alta di vincite su numero di puntate, 60%, cioè 3 su 5".

A fare la (piccola) storia della trasmissione sono stati i Galletti, non accolti benissimo però dai telespettatori che come ogni sera commentano in diretta la puntata in onda. "I Galletti con accento del Nord... per farmi cascare i cog***i ogni volta che aprano bocca. Spero che escano domani", commenta un utente senza troppi peli sulla lingua. E ancora, tweet di questo tenore si sprecano: "Preferivo le Amichette. Questi durano un giorno", "Tanto tra due giorni odierete pure questi", "Questi non li vedo benissimo ma ogni tanto fa bene cambiare".

Per le ormai ex campionesse, un commiato salutato con umori alterni: "Bye bye alle amichette", "Ma in che senso le Amichette hanno perso? L'unica squadra campione che non mi stava antipatica", "Torneranno per l'Epifania quelle 3", "Bravissimi, le Amichette erano anche stanche di stare lontano alle proprie famiglie. Buon rientro care". "Non ha mai baciato nessuno Marco al momento dei saluti. O sbaglio?".

E come al solito, secondo qualcuno era tutto più o meno programmato: "Le Amichette ormai dovevano sbagliare. Hanno vinto abbastanza ma sono state tutte e tre brave concorrenti. Unica cosa: ammonizioni per costruzione, frasi senza senso logico e poi mai abbassamenti di punteggio". "L'hanno fatto apposta per eliminarle, quando gli autori si rompono di una squadra mettono parole astruse o difficili". E gran finale all'insegna del complottismo più spinto: "Quanti tranelli… come alle Amichette. Liorni mi è calato un po' di entusiasmo. Come mai?" "Se ne sono andate, Le Amichette, sono state battute. E come sempre in questi casi: bah". "Se ne sono andate le Amichette di qualcuno lì e subito si alza il livello di difficoltà"