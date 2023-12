Amichette eliminate da Reazione a Catena, si scatena il delirio: "Suicidio programmato!"

04 dicembre 2023 a

Clamoroso a Reazione a Catena: nella puntata di lunedì 4 dicembre termina il regno delle Amichette. Già, le super-campionesse del programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 e campione in termini di ascolti, dopo un lungo dominio, sono costrette ad abdicare. E X, dove gli utenti seguono in tempo reale la puntata, esplode: moltissimi gioiscono, poiché a tanti le tre - Simona, Milena e Alessandra - a tanti non erano simpatiche. Altri, al contrario, sono dispiaciuti per il loro ko, a suo modo storico: sono infatti le concorrenti più vincenti di questa stagione.

A farle fuori, nel gioco dell'Intesa vincente, una sorta di semifinale di Reazione a Catena, sono i Galletti da Rovetta, in provincia di Bergamo. Un match tiratissimo: entrambi arrivano a 10 parole azzeccate, dunque spareggio. E allo spareggio, appunto, vincono i Galletti, che eliminano le Amichette dopo ben 16 puntate.

Come detto, i social sono esplosi. C'era chi commentava con volgarità: "Meno male ca***, finalmente fuori dai co****. Il gioco è bello se giocano tutti al massimo tre giorni, basta residenze e riunioni di condominio". "Finalmente", "Tornate a casa", "Pensate alla famiglia". Insomma, uno tsunami piuttosto violento contro le campionesse battute. Ma c'era anche chi sosteneva: "Si è capito che volevate uscire". Già, perché sono state loro stesse tre, dopo l'eliminazione, a dire che avevano voglia di tornare a casa, dalle loro famiglie appunto. E tanto è bastato a scatenare i complottisti: si sono fatte eliminare? Il "suicidio era programmato"? Difficile sostenerlo, considerato quanto è stato tirato lo spareggio. Ma tant'è.