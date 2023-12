Galletti, la reazione è rabbiosa : gufo stai muto! Terremoto a Reazione a Catena

07 dicembre 2023 a

Altro che "fuori subito", altro che "durano come un gatto in tangenziale", altro che "prima e ultima puntata": i Galletti, a Reazione a Catena, non stanno facendo bene, ma benissimo.

Procediamo con ordine: siamo ovviamente al quiz-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, dove i Galletti - terzetto bergamasco composto da Simona, Silvia e Livio - ormai tre puntate fa hanno battuto le Amichette, terzetto di campionissime che ha spadroneggiato in lungo e in largo a Reazione a Catena.

Eppure, sin dalla sera dell'eliminazione delle ormai ex campionesse - da alcune accusate di essersi fatte eliminare di proposito - parte del popolo che segue in tempo reale la trasmissione su X sosteneva che i Galletti ben presto sarebbero stati fatti fuori.

Bene, lasciamo parlare i fatti. La prima sera hanno azzeccato la parola finale, vincendo pressappoco mille euro; la seconda sera si sono confermati campioni; dunque si arriva alla serata di ieri, mercoledì 6 dicembre. E indovinate un po'? Galletti ancora campioni, ma non solo: indovinano anche la parola misteriosa all'Ultima Catena incassando altri 2.844 euro. In totale, dopo tre puntate, arrivano a 4.313 euro. La migliore risposta ai gufi, insomma, sta proprio nei fatti...