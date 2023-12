Galletti scatenati a Reazione a Catena: "Muto!", chi zittiscono in modo brutale

06 dicembre 2023 a

E venne il primo giorno della prima puntata da campioni in carica per i Galletti, il terzetto che si è imposto a Reazione a Catena, il programma di Marco Liorni in onda su Rai 1, dopo aver piegato le Amichette nella puntata dello scorso lunedì, mettendo fine al lungo regno delle tre signore.

Nella serata di ieri, martedì 5 dicembre, ecco infatti che i Galletti sono tornati nel game-show della rete ammiraglia di Viale Mazzini da campioni in carica, appunto. E bisogna dire che su X, dove il popolo di Reazione a Catena segue con critica passione le puntate, i tre - Simona, Silvia e Livio - erano stati accolti con un certo scetticismo. Anzi, con molto scetticismo. C'era chi sosteneva che le Amichette si fossero fatte eliminare di proposito per tornare con le loro famiglie. E poi c'erano molti che profetizzavano senza timore di smentita: durano una puntata.

Come è andata a finire? Beh, è andata a finire in modo molto diverso, profondamente diverso. I Galletti - di Rovetta, provincia di Bergamo - si sono riconfermati campioni, sbaragliando all'Intesa Vincente gli sfidanti di Turno, ovvero i Multivitamine. Al gioco finale i tre sono arrivati con un montepremi potenziale pari a 126mila euro. Dunque taglio dopo taglio, e dopo aver acquistato il terzo elemento, arrivano a giocare per 15.750. La prima parola era "via", la successiva iniziava con "ca" e finiva con "a" e il terzo elemento era "bandiera". La risposta dei Galletti è stata "camminata", ma era sbagliata: la soluzione al rebus infatti era "causa".

Reazione a Catena, brutta sorpresa nel finale per i campioni: cala il gelo

Insomma, dopo aver vinto il gioco finale alla prima sera, ecco che non sono riusciti a fare il bis. Eppure hanno bissato da campioni in carica, ammutolendo i profeti di sventura. La cavalcata dei Galletti potrebbe essere appena iniziata.