Galletti, sospetti su Reazione a catena: "Già vista quest'anno"

06 dicembre 2023 a

Florilegio di sospetti e accuse a Reazione a catena. Prima della Catena finale che a detta della quasi unanimità dei telespettatori avrebbe penalizzato i campioni in carica, i Galletti, capaci la sera prima di mandare a casa le dominatrici brianzole Amichette (in carica per 15 puntate di fila), critiche si sono sollevate anche durante l'Intesa vincente. Parole dure, tra chi ha commentato in tempo reale su X (l'ex Twitter) il quiz del preserale di Ra 1 condotto da Marco Liorni, sia per gli autori della trasmissione sia per gli sfidanti, i poveri Multivitamine.

"L’ultima catena ha una serie di parole che c’è già stata quest’anno", è il dubbio sollevato da un utente in termini piuttosto vaghi. Di sicuro, la risposta finale "causa" con indizi come "via" e "bandiera", è stata giudicata da tutti forzata. "Cosa non si inventano per non pagare", attacca un altro telespettatore. E pensare che fino a qualche minuto prima, c'era chi sollevava la questione opposta.

"Queste sono tutte ridicolmente facili...", ironizzando sulle defaillance dei concorrenti: "Ci eravamo preparate per quel gioco finale in cui devi dire la parola sbagliata tra due alternative". Quindi i fantasmi (classici) dei favoritismi: "Stesso livello di parole devo dire. Are we surprised?". E punzecchiature di impianto per così dire generale: "Commoventi i tassativi riferimenti a Napoli e alla Campania in ogni caz***o di puntata". Ce n'era anche per la giacchetta verde indossata da Simona, una componente dei trio di campioni ("Consigliata dall’armocromista?"). Nessuna pietà per le sfidanti: "Hanno sbagliato trasmissione" o il ben più rude commento "Ma quale sfortuna? Seg***e all'ennesima potenza!".

Qualcuno, ironicamente, si è detto disposto a "fare causa" per... causa e chi minaccia rivolta per un altro motivo: "comunque la dovete fare finita di mettere catene che si risolvono con più di una parola. Io vi farei ricorso tutte le volte". Si torna, dunque, al tema-autori: "Naturalmente il marcio che c'è in Danimarca farà si che...".