Il Contadino cerca moglie, botto su Nove: share, cosa c'è dietro alle cifre clamorose

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Il contadino cerca moglie)

Dopo interminabili polemiche sull’opportunità o meno di far circolare la carne finta sui piatti degli italiani, si è aperta la strada per una narrativa un po’ diversa dei nostri prodotti e della loro genesi qualitativa che ha avuto il merito di coinvolgere anche le generazioni più giovani. I segnali - televisivamente parlando - sono tanti.

Vanno bene i programmi che puntano - come accaduto domenica con Studio Aperto Mag (4% di share) dedicato al tartufo d’Alba, alla zucca in Lombardia e in Friuli e a Nicotera in Calabria città della dieta mediterranea - sulle tradizioni culinarie e culturali nel nostro Paese. Ma è anche un certo stile di vita più genuino e rustico, seppur spennellato secondo i codici della tv contemporanea, a essere stato riscoperto dai millenial.

È il caso di Il contadino cerca moglie che domenica in replica in seconda serata sul Nove ha radunato 125.000 spettatori con punte del 4% di share in coda a una stagione decisamente positiva. Intendiamoci, il piatto forte del reality sta nell’intreccio quasi boccaccesco che mette in gara 5 contadini single, fra cui una donna, allo scopo di trovare un partner adatto all’impresa. Intanto però si raccontano le suggestioni della vita in campagna. Un modo ironico per illuminare una scelta di vita per decenni disprezzata dalle élites urbane e tecnocratiche..