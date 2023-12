Affari Tuoi, doccia ghiacciata per Francesca: come brucia 600mila euro a tempo record

14 dicembre 2023 a

Una febbre tutta italiana, quella per l'intramontabile gioco dei pacchi, ovvero Affari Tuoi, il format condotto da Amadeus su Rai 1 a partire dalle 20.40. E i fan del varietà si sono raccolti davanti al piccolo schermo anche nella serata di ieri, mercoledì 13 dicembre, dove a giocarsi il montepremi c'era Francesca.

La concorrente, proveniente dalla Liguria, poteva giocarsi la bellezza di 300mila euro, il premio massimo. Ma questa è un'altra storia, su cui torneremo a breve. Francesca infatti ha colpito al cuore raccontando la sua vicenda: ha infatti vinto la partita più importante, quella per la vita. Francesca infatti è riuscita a vincere un bruttissimo male, un tumore, ragione per la quale durante la puntata di Affari Tuoi si è spesa in un sentito e importante appello per la prevenzione.

Dopo l'appello che ha toccato i sentimenti più profondi ecco che Francesca, accompagnata dal marito, purtroppo perde nel gioco le cifre più importanti sin dalle primissime battute: addio ai pacchi con 100mila, 200mila e 300mila euro, per un totalone ipotetico e complessivo di 600mila euro (anche se il gioco prevede la vittoria di un solo premio, ovviamente).

Si arriva poi al gran finale, tutto oppure niente, un rosso e un blu. Morale? Francesca si è dovuta accontentare di 10 euro. Una partita, quella di Affari Tuoi, come detto sfortunata sin dal principio, in cui la concorrente ha di fatto "eliminato" tutti i premi dal maggiore importo.