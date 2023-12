Reazione a catena, la più clamorosa delle anticipazioni: "È successo nell'ultimissima puntata"

19 dicembre 2023 a

Ogni sera Reazione a catena raduna davanti a Rai 1 una manciata di milioni di telespettatori, che rendono il quiz condotto da Marco Liorni non solo il dominatore della fascia del preserale ma pure la sorpresa più grande di questo 2023 televisivo ormai agli sgoccioli.

Come se non bastasse, ed è la vera prova del successo, la trasmissione è seguitissima anche sui social con centinaia di appassionati che in tempo reale seguono le imprese (e gli svarioni) di campioni e sfidanti in studio, commentandoli con trasporto e spesso con battute ironiche e maliziosi sospetti.

Molti di loro forse non pensano al fatto che in realtà Reazione a catena, che a gennaio verrà sostituito in palinsesto con il ritorno del "colosso" L'Eredità (stessa rete, Rai 1, stesso orario - prima del Tg1 - e stesso conduttore, Liorni), è già terminato. Le registrazioni sono state ultimate e ogni sera va in onda una puntata per così dire in differita, in attesa del super-torneo finale che designerà il "campione dei campioni" riportando tutti insieme in studio le migliori squadre dell'anno.

In questo momento tengono banco i detentori Tieni il tempo, ma non è dato sapere se terranno lo scettro fine a fine stagione. Intervistato dal Corriere della Sera, Liorni ha però svelato le sue sensazioni al momento di dire addio (almeno per il momento) al programma che ha portato al 26% di share e a 4 milioni di media di ascolti. Quella è stata l'ultima volta che ha pianto, "nello studio di Reazione a Catena per l'ultima puntata. Non c'era nessuno, tutti via: tecnici, pubblico, squadre, autori. Le luci spente, solo neon accesi e qualche carta per terra. Mi è passato davanti un pezzo di vita, sono stati cinque anni intensi. Ho pianto come una fontana, è stato liberatorio".

Ora la mente è già all'Eredità, sfida affascinante che ha preso il via con un colpo di scena. Il favorito per la conduzione per il dopo-Flavio Insinna era Pino Insegno ma alla fine, a sorpresa, l'ha spuntata Liorni: "Non so se qualcuno ha fregato qualcosa. Diciamo che stavo benissimo a Reazione a Catena, ma un giorno mi hanno proposto L'Eredità. Poi magari ci cambieranno di nuovo... Ma sono onorato per avere l'opportunità di un programma storico, condotto da grandi come Fabrizio Frizzi".