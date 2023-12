Tieni il tempo, "si sono messi d'accordo": errore inspiegabile a Reazione a catena

19 dicembre 2023 a

a

a

Arrivati all'Ultima parola, i Tieni il tempo, campioni in carica di Reazione a Catena su Rai 1, non sono riusciti a portarsi a casa il montepremi. Il trio, composto da Giangi, Laura e Riccardo, noti anche come la famiglia Celli, hanno accumulato nel corso della puntata una cifra di tutto rispetto, ben 95mila euro, prima di andare all’Ultima Catena. La parola finale era "Oro", mentre la successiva iniziava con "Ma" e finiva con "O". Per avere qualache chance di vittoria in più, i Tieni il tempo hanno deciso di acquistare il terzo elemento, che era "Piazzato". Per provare a vincere 47.500 euro, i campioni hanno dato come risposta "Mattino", che però si è rivelata essere la parola sbagliata. Il termine giusto era invece "Massiccio". La famiglia Celli ha quindi salutato i telespettatori del game-show, pronta a tornare nella puntata di questa sera, martedì 19 dicembre.

Come al solito, sono stati tanti i commenti sulla puntata da parte degli utenti social. Per molti di loro, la Catena finale era davvero semplice da indovinare. Per questo, qualcuno davvero non è riuscito a credere alla sconfitta dei Tieni il tempo. "Palesemente si sono messi d'accordo per sbagliare", ha scritto per esempio un utente. Un altro invece: "Oggi ultima catena e ultima parola facilissime". E ancora: "Non ci credo che non è venuto a nessuno dei tre dai...".