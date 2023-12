Tieni il tempo, "gliela stavano regalando": Reazione a catena, cosa non torna

19 dicembre 2023 a

Stanno scrivendo la piccola storia di Reazione a catena i Tieni il tempo. I tre di Latina, mamma, papà e figlio, sono riusciti nell'impresa di mantenere intatto il montepremi all’Ultima parola, senza commettere errori. Il gruzzolo di 95mila euro, come sottolinea l'informatissimo profilo X "Statistiche Reazione a catena" è notevole e "non accadeva dal 26 novembre con le Amichette (che quei soldi li vinsero anche)". I campioni, invece, non e l'hanno fatta e sono rimasti sì in carica, ma con un pugno di mosche in mano nonostante una Catena finale che a molti telespettatori non è parsa particolarmente difficile. E per questo lunedì sera sull'ex Twitter si è scatenato un diluvio di commenti ora critici ora ironici.

"La zip così facile ha compromesso il percorso dei 3 di Latina - spiega un utente, molto preciso -. C'è un notaio che soppesa le differenze di trattamento? Lo scorrere della catena e la risposta finale dovrebbe essere chiusa in una busta all'inizio della trasmissione". Quindi aggiunge: "Più sono antipatici più li sostengono... La zip: volante, solo con 8 s'indovinava. Ieri integrale... Ma ditelo che volete che vincano! Nell'intesa parole basiche, per non parlare delle catene".

Concorda nel merito un'altra telespettatrice: "Stavolta una catena totalmente logica e relativamente semplice.. in linea anche l'ultima parola che si poteva tentare anche senza terzo elemento..Hanno perso una grande occasione alla faccia dei mitici Dai&Dai".

Aggiungono altri aficionados: "Appena uscito il primo indizio ho pensato, non può essere massiccio, troppo semplice. E invece...". "Che scarsi, gliela stavano regalando. Meglio così con quella catena d'asilo nido", "Fanno credere di essere così bravi e poi perdono all’ultima parola!!!". Particolare sorpresa il fatto che la parola finale da indovinare, "Massiccio", non sia stata indovinata già con il primo indizio "oro" né con il secondo, "piazzato". "Non ci credo che non è venuto a nessuno dei tre dai...", "Oggi ultima catena e ultima parola facilissime". Qualcuno azzarda: "Palesemente si sono messi d'accordo per sbagliare. E io devo credere che a persone intelligenti come loro non sia venuto in mente?