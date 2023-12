Napoli Milionaria!, sulla Rai una grande vittoria per il teatro: ecco le cifre

Klaus Davi 21 dicembre 2023 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Napoli Milionaria!)

La Rai porta a casa un ottimo risultato che, considerato l’anno complesso che si va a chiudere, secondo gli esperti pubblicitari non era affatto scontato. Il 22% di share medio, ma con picchi del 25% e di quasi 5 milioni di persone, del film perla tv Napoli milionaria su Rai 1 sono numeri eccellenti, in particolare per Rai Fiction in un momento in cui la concorrenza di Netflix e delle varie piattaforme digitali si fa davvero sentire, specie con l’avvicinarsi delle Festività.

Ma cerchiamo di andare oltre i dati. Spicca il fatto che a guardare Rai 1 lunedì sera ci fossero tanti giovani maschi tra 15/24 anni (29.3% di share) e giovani ragazze 15/24 anni (24.4%) con un boom del cluster a istruzione universitaria (27%). Un indubbio riconoscimento quindi da parte del pubblico più giovane a questa trasposizione televisiva di una celebre commedia teatrale di Eduardo de Filippo, interpretata egregiamente dai due protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera diretti da Luca Miniero.

Inoltre Rai 1 conserva uno zoccolo duro “meridionalista” che si fa sentire quando i prodotti sono ancorché un po' patinati ma di buona qualità, con regioni come la Campania, la Sicilia e la Puglia stabili sul 21% di share.