Beatrice Luzzi parla, pugno e mano spaccata: caos nella notte di Natale al Grande fratello

Acque agitate al Grande Fratello, con un Natale di tensioni e incidenti nella casa di Cinecittà. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è stato "funestato" dal pesante sfogo di uno dei concorrenti più chiacchierati, Giuseppe Garibaldi, nei confronti di Beatrice Luzzi, di gran lunga la "regina" di questa edizione dello show e considerata da molti la chiave "narrativa" del programma.

L'attrice, effettivamente, si è dimostrata anche la notte di Natale in grado di incendiare la situazione e gli animi con una sola frase. Tutto ha inizio quando Marco Maddaloni, celebre judoka azzurro, rivela alla Luzzi come secondo lui Garibaldi manipoli nell'ombra gli altri coinquilini. E' il sale del gioco e non c'è edizione in cui non si creino dinamiche di gruppo e coalizioni contrapposte. A questo punto la sagace Beatrice coglie la palla al balzo e decide di affrontare direttamente Garibaldi, porgendogli questa domanda: "Mi hanno detto che tu sei il burattinaio, è vero?".

Apriti cielo: secondo le ricostruzioni il 30enne calabrese bidello in una scuola a Piacenza e barman non avrebbe preso benissimo l'insinuazione, e sentendosi "sotto processo" avrebbe addirittura tirato un pugno contro il muro, ferendosi.

Nella casa si scatena il putiferio, con un tam tam impazzito che porta gli altri concorrenti, ignari dell'accaduto, a rivolgersi alla stessa Luzzi. Incalzata da Fiordaliso, l'ex protagonista di Centovetrine fa letteralmente spallucce: "Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito (che Garibaldi manipoli gli altri, ndr). Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata. Ma io non mi sento in colpa per il bordello che ha combinato ieri notte. Mica è colpa mia se si è fatto male. Se uno dà un pugno e si spacca una mano è colpa mia? Il caos l’ha fatto lui e non io. Ti vengo a dire una cosa che ha detto un altro, tu prendi, ti arrabbi pesantemente, ti spacchi la mano e io mi devo prendere la colpa di questo?! La sceneggiata l’ha fatta lui. Quando beve… lui ha sempre fatto così, ha fatto di tutto. Volete che vi faccia l’elenco delle cose che ha detto e fatto in questi mesi qui dentro?". Come (non) chiudere un caso.