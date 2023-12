Giovanni Ciacci e il suicidio: "Subito dopo il GfVip", il suo dramma privato

13 dicembre 2023 a

"In questo momento l'HIV è passata in secondo piano, ora sto combattendo contro la depressione". Giovanni Ciacci aveva sconvolto i telespettatori del Grande Fratello Vip annunciando in diretta di avere l'HIV, che molti sbagliando associano ancora all'Aids. Oggi, intervistato dal Riformista, il costumista e protagonista del mondo dello spettacolo ha rivelato le sue difficilissime condizioni psico-fisiche.

"Non sto bene, è stato un anno davvero difficile, il telefono ha smesso di squillare, mi sono ritrovato da solo e nella mia mente sono apparsi i mostri. Ho trovato il coraggio di parlarne e di curarmi, non è facile, la depressione è subdola e ti annienta. Ho passato anche 15 giorni a letto alzandomi solo per mangiare e andare in bagno".

"Ho avuto pensieri brutti, ho pensato che la mia vita non valesse nulla, mi sono apparsi i mostri di tutti gli ultimi 25 anni di vita. Ma quando, passando accanto a una finestra, ho provato il desiderio di volare giù mi sono preoccupato e sono andato da un medico".

Si torna al GfVip. "Sono stato così ingenuo e stupido - ricorda Ciacci -. Mi avevano chiesto di partecipare all'Isola dei famosi, accetto ma rifiuto di fare le analisi del sangue, sapevo bene che nelle clausole dei reality c'era il divieto per un sieropositivo di partecipare. Intorno a me tutti quelli che sapevano della malattia mi dicevano di non parlarne, di non raccontare".

Il conduttore Alfonso Signorini però "mi ha garantito tutela e soprattutto la cosa che mi stava più a cuore: far capire a tutti che oggi un sieropositivo grazie alle cure è una persona normale". Travolto dalle accuse di bullismo ai danni di Marco Bellavia, subito dopo il GfVip Ciacci è precipitato in un incubo: "In un attimo sono spariti tutti, amici e colleghi e, chi poteva, parlava di me dicendo cose immonde, è stato terribile. Ancora non mi spiego il comportamento di alcuni che non conoscendomi personalmente hanno espresso giudizi umani nei miei confronti".