Isola, cannonata contro Ilary Blasi: "Inadeguata. Davvero dobbiamo sorbircela ancora?"

A spazzare via dubbi e indiscrezioni, recentemente, ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi: Ilary Blasi confermata alla conduzione della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, che tornerà in onda su Canale 5 nel 2024. Dall'estate si rincorrevano rumors circa un cambio alla conduzione dell'Isola, voci come detto spente - dopo mesi di attesa e, forse, di riflessioni - dall'ad di Mediaset.

Ora cresce l'attesa per la prossima stagione dell'Isola dei Famosi. Ma, ovviamente, c'è chi non condivide la scelta di Pier Silvio di confermare la Blasi. Tra questi, una fan del programma che ha scritto una lettera a Nuovo Tv, a cui ha risposto Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica. La signora tuonava: "Davvero dovremo sorbircela di nuovo? Io la trovo inadeguata". Un'opinione netta, tranchant.

Da par suo, Cecchi Paone ha ricordato alla signora come "c'è chi adora la conduzione di Ilary Blasi e il suo atteggiamento da perenne scazzata che le fa togliere i tacchi a una certa ora". Insomma, come tutti, Ilary divide e polarizza. Tant'è, confermatissima. Resta da capire se verrà confermato anche il resto del cast della trasmissione o se ci saranno dei cambiamenti: per certo non ci sarà Teo Mammucari, passato alla Rai dopo il burrascoso addio a Mediaset. E anche su Vladimir Luxuria, opinionista all'Isola, si attendono ancora conferme.