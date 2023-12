Ilary Blasi, la diva che la stronca: "Corna, cosa mi disturba"

09 dicembre 2023 a

Ilary Blasi ha fatto bene a parlare dei tradimenti di Francesco Totti pubblicamente? Unica, su Netflix, il docu-film in cui la conduttrice racconta vent'anni d'amore con l'ex Capitano della Roma, dal primo incontro al tradimento con Noemi Bocchi, continua a far discutere,

"Penso che il tradimento sia una delle cose più dolorose da scoprire ma anche da fare", commenta Anna Foglietta in una intervista a Vanity Fair. "Ed è forse questa la cosa, come a dire, più eccitante perché il dolore resta sempre uno dei motori che ci alimenta. Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un limite, e che questo vada oltre. Insomma, non è la mia storia".

Anche perché ci sono i figli di mezzo. "I miei figli li amo come essere umano e come genitore però in senso obiettivo. Se mio figlio fa qualcosa che non amo, che non mi piace, non cerco mai di proteggerlo. Credo fermamente che il genitore sia anche un ruolo politico", prosegue l'attrice. "Noi mettiamo al mondo dei figli non solo per amarli, ma soprattutto per formarli e per dare loro il meglio di noi, affinché a loro volta possano dare al mondo il meglio di loro stessi".

E "quando sento alcuni genitori dire 'non me ne ero accorto, non pensavo' credo che sia impossibile, questo accade quando viviamo un po' nella costruzione del mito dei nostri figli", conclude Anna Foglietta, "e quello non è amore".