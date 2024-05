Fiorello al Nove? "Non lascio la Rai, ci vediamo alla prossima idea"

04 maggio 2024 a

a

a

Fiorello al Nove? "E perché? Io non mi muovo, non lascio la Rai ma dopo Viva Rai2 che chiude il 10 maggio dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta. Quando? Tra un mese, 6 mesi, un anno o mai. Non lo so, chi può dirlo?", dice lo showman interrogato da Adnkronos, a margine dell'evento 'Tennis and Friends - Special Edition 2024', che di fatto ieri ha dato il via al weekend degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis al Foro Italico, dal 6 al 19 maggio.

Il conduttore risponde dunque sul suo futuro dopo la seconda stagione del suo morning-show che si chiude la prossima settimana. "Per la prima volta non sarò in onda il giorno del mio compleanno", chiosa.

Meno di tre settimane fa però, dopo l'addio di Amadeus alla Rai, Fiorello era stato molto più netto sulla risposta. "Vorrei ricordare ai giornalisti che io e Ama siamo molti amici, ma ognuno ha la sua vita e siamo persone differenti. Io ho una moglie che si chiama Susanna, la sua invece si chiama Giovanna. Abbiamo figli diversi: lui ha Josè, io ho Angelica e Olivia. Abbiamo cose diverse, lui vive a Milano, io vivo a Roma. Tipo, lui va al Nove e io no! Ecco, siccome lui va lì, a quanto pare per tutti anche io devo andare".

"Vedete", aveva aggiunto, "addirittura da Palazzo Chigi è partita una telefonata: ‘Fiorello deve restare – dove devo restare? - a qualsiasi costo’. Parla la Meloni: 'Resti Fiorello'. No, ma le è proprio partita una telefonata. Ma cosa c’entro io? ‘Convincetelo, legatelo, blindatelo, coccolatelo’, mi lusinga, un bel massaggio all’ego, ma tutto questo non regge: io ho già un contratto col mio divano dal 10 maggio che mi riposo per un lungo periodo".