Amiche in Onda, "a queste fanno vincere la finale": Reazione a catena, tutto scritto?

Il record delle Amiche in onda scatena critiche e sospetti tra i telespettatori di Reazione a catena, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Ricapitoliamo: le tre ragazze pugliesi sono tornate per l'attesissimo Torneo dei campioni e hanno battuto il primato dell'Intesa vincente: 30 parole indovinate, mai nessuno come loro dal 2007 a oggi.

Pazzesco? Non per molti fan che su X, l'ex Twitter, commentano con una buona dose di acidità l'impresa delle campionesse, giudicate "antipatiche" (de gustibus) e "avvantaggiate" da autori per le parole troppo facile e pure dal regolamento.

Dai e Dai, ferocia a Reazione a Catena: come asfaltano gli avversari, roba da record

Sotto accusa la famigerata "Zot", il meccanismo che consente di "rubare" 5 secondi agli avversari, avendone dunque 65 (10 in più sui rivali) per l'Intesa vincente. Una manciata di secondi che può rivelarsi decisiva, come fanno notare paragonando il record delle Amiche in onda al precedente, le 28 parole dei Tre di denari.

"La Zot va ridotta, se non tolta, perché DIECI secondi in meno sono TROPPI. quasi invoglia le squadre a non voler risolvere l'ultima zip...", suggerisce un telespettatore da casa ."Sono brave ma nulla a che vedere con i Tre di denari, che centrarono 28 parole senza la possibilità di usare sinonimi e senza alcun tempo aggiuntivo", aggiunge un altro. I toni si scaldano: "Record fasullo, in quanto le condizioni non sono paragonabili". "Se vogliono fare una cosa seria, ma non credo, dovrebbero dare le stesse parole a entrambe le squadre", "Comparare record non ha senso: primo perché le parole da indovinare erano ovviamente diverse, secondo perché ora si possono usare anche i sinonimi". E ancora: "Ma si può fare una RIVOLTA GENERALE su questa cavolo di ZOT?!?? Penalizza chi ha fatto meglio, è inspiegabile che sia stata tenuta", "Per essere pignoli, il record dell'intesa vincente rimane ai Tre di Denari che fecero 28 parole in 60 secondi (media di una parola ogni 2,14 secondi), mentre le Amiche in Onda hanno trovato 30 parole in 65 secondi (una ogni 2,17 secondi)".

Amiche in onda, incredibile record a Reazione a catena. Sfregio e gelo: "Campionesse del p***ro"

Ci sono anche le canoniche critiche alle ragazze. "Appena le parole sono un po' più difficili vanno in crisi... Campionesse del piffero!", "Marco, so che sono le tue preferite, e anche quelle degli autori. Sappiamo che hanno il record. Ma sempre le più antipatiche rimangono". ​C'è però chi le difende: "Spero vivamente che non facciano incontrare Le Amiche in Onda e i Dai e Dai alle semifinali loro sono da FINALISSIMA", "30 parole ragazzi. Sarà pur vero che rispetto al solito hanno 5 secondi in più però è sempre record", "Ci avrei giurato che dopo i Dai e Dai di ieri sera che hanno fatto un'ottima prestazione, le ragazze di questa sera che sono state ancora più brave in numero di parole poi,vengono attaccate in tutti i modi possibili". Gran finale con il grande sospetto: "A queste fanno vincere la finale. È scontato! Buuuuuu!".