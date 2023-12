Amiche in onda, incredibile record a Reazione a catena

27 dicembre 2023 a

Scrivono la storia, le Amiche in onda. Valeria, Mariluna e Donatella tornano a Reazione a catena per il Torneo dei campioni e mettono a segno un incredibile record di parole indovinate a L'Intesa vincente, il gioco che incorona i campioni di puntata e determina il montepremi iniziale per l'Ultima catena: 30 parole indovinate, mai nessuno come loro dal 2007 a oggi.

Urla e squarciagola, le congratulazioni di Marco Liorni, il conduttore del quiz del preserale di Rai 1, fino alla vittoria finale (misera, per la verità), dopo aver indovinato l'ultima parola "polso". Ma la storia, come detto, era già stata scritta qualche minuto prima.

"Bellissima intesa delle Amiche in onda... - si complimenta uno spettatore commentando in tempo reale la puntata su X, l'ex Twitter -. Sì ok parole facili ma loro sono comunque bravissime e velocissime". C'è spazio anche per una piccola polemica sulla Zot, il meccanismo che consente di "rubare" 5 secondi agli avversari e arrivare così alla Intesa vincente con 10 secondi in più, un grande vantaggio. "La Zot va ridotta, se non tolta, perché DIECI secondi in meno sono TROPPI. quasi invoglia le squadre a non voler risolvere l'ultima zip...", suggerisce lo stesso spettatore.

Le Amiche in onda hanno superato anche i Tre di denari (fermi a 28), ma molti storcono il naso. "A queste fanno vincere la finale. È scontato! Buuuuuu!", la butta lì un appassionato. "Sono brave ma nulla a che vedere con i Tre di denari, che centrarono 28 parole senza la possibilità di usare sinonimi e senza alcun tempo aggiuntivo". Sono tanti i commenti di questo tenore: "Record fasullo, in quanto le condizioni non sono paragonabili". "Se vogliono fare una cosa seria, ma non credo, dovrebbero dare le stesse parole a entrambe le squadre", "Comparare record non ha senso: primo perché le parole da indovinare erano ovviamente diverse, secondo perché ora si possono usare anche i sinonimi". E c'è chi, riferendosi alla vittoriadi 1.800 euro, ironizza: "Appena le parole suno un po più difficili vanno in crisi... Campionesse del piffero!".