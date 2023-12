Dai e Dai, ferocia a Reazione a Catena: come asfaltano gli avversari, roba da record

27 dicembre 2023 a

Probabilmente, i Dai e dai sono i campioni più amati nella storia di Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. Per certo sono i più amati di questa edizione, che sta per terminare per lasciare il posto a L'Eredità, che sarà condotta sempre da Liorni. E in queste ultime puntate, Reazione a Catena propone il Torneo dei campioni, in cui si sfidano tutti i migliori terzetti di questa stagione da record in termini di share. Presenti, ovviamente, i Dai e Dai.

E nella puntata di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, Marco, Simone e Mario sono tornati forse ancor più forti di prima. I tre, lo si ricorda, secondo alcuni "complottisti" che commentano Reazione a Catena su X, ai tempi del loro "dominio" sarebbero stati penalizzati dagli autori con catene troppo difficili, questo perché altrimenti avrebbero vinto sempre. Tant'è, ecco che all'Intesa vincente, la semifinale del programma, si scontravano con i Tieni il tempo. Risultato? I Dai e dai hanno triturato gli avversari, azzeccando la bellezza di 25 parole, cifre pazzesche. Ma non solo: hanno superato il loro stesso record, vincendo la 28esima puntata dopo le 27 in cui si imposero ad agosto, portando a casa un bottino complessivo di 82.421 euro in gettoni d'oro.

Dunque i Dai e Dai arrivano all'ultima catena con un bottino potenziale di 142mila euro, cifra che taglio dopo taglio è scesa a 35mila euro. Dunque la prima parola dell'ultima catena era "fumo". E i Dai e dai hanno acquistato il terzo elemento, facendo scendere il montepremi a 17.750 euro. La loro soluzione? "Rovina", soluzione corretta. Insomma, altra vittoria. Ma per incassare, i Dai e Dai devono aspettare: il Torneo dei campioni prevede che quanto si vince nei quarti e in semifinale andrà a comporre il montepremi della finalissima, a cui i Dai e Dai sono ora ufficialmente qualificati.