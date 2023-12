Affari Tuoi, esplode la rivolta contro Claudio Baglioni: caos durante la puntata

28 dicembre 2023 a

Riavvolgere il nastro fino alla serata di ieri, mercoledì 27 dicembre. Siamo ad Affari Tuoi, il mitologico gioco dei pacchi condotto su Rai 1 da Amadeus. A misurarsi con la fortuna è Carla da L'Aquila, accompagnata nello studio di Viale Mazzini dalla madre, la signora Stefania.

Una puntata, per la "pacchista", sfortunata. Infatti chiude con la bellezza di... zero euro. Già, nemmeno un cent. Carla infatti era arrivata con due pacchi, quelli corrispondenti alle regioni Valle d'Aosta e Campania. Carla sceglie il primo, che come detto non conteneva nulla, rispetto ai 50mila euro dell'altro pacco. Insomma, una bella botta, dovuta anche a qualche errore strategico della concorrente.

Ma la puntata di Affari Tuoi, come sempre seguitissima e commentatissima su X, è stata scandita anche da un altro "caso", quello dei concerti di Claudio Baglioni. Già, perché durante le pause pubblicitarie vieniva proposto proprio il tour del cantante romano, che andrà in onda anche sulla Rai. Peccato che in corrispondenza della promozione dei concerti, il volume schizzasse alle stelle, molto più in alto rispetto a quanto "normalmente" salga durante le pubblicità.

E su X è scattata la rivolta: "Non vedrò Baglioni per i colpi che mi ha fatto prendere con questa pubblicità spaccatimpani!", scriveva un utente. "Il volume della pubblicità dei concerti di Baglioni alzato di 40 decibel oltre il normale, è già un buon motivo per non guardarlo". "Ma che è mai possibile che quando parte lo spot di Baglioni, la Rai ci assorda alzando il volume? Io ricordavo fosse vietato, sebbene mi faccia ricordare gli spot di Adrian". "Ma la pubblicità di Baglioni ha paura che non ci sentiamo?". "Baglioni tutto bene??? Abbassami il volume!!!". Un vero e proprio diluvio di commenti: basta dare un'occhiata a X. Insomma, pubblico in rivolta e con le orecchie martoriate...