Affari Tuoi, corna e choc: "Ero la testimone, sono andata a letto col promesso sposo". Amadeus sconvolto

Un caso piuttosto clamoroso ad Affari Tuoi, il seguitissimo programma dei pacchi condotto da Amadeus su Rai 1. Il format infatti non si ferma neppure a Santo Stefano, oggi martedì 26 dicembre: sempre in onda, sempre seguito da milioni di affezionatissimi telespettatori.

Ma ora veniamo al caso clamoroso. E pruriginoso: il concorrente in gara si chiama Emanuele, ed è accompagnato dalla sua fidanzata, Lucrezia, presentata da Amadeus all'inizio della trasmissione, così come accade in ogni puntata.

Il punto è che quando successivamente Lucrezia è stata chiamata in causa per rivelare qualcosa sulla sua storia con Emanuele, ecco che la ragazza si è lasciata andare a rivelazioni sconcertanti. Infatti, lei era la migliore amica della ex di Emanuele, salvo poi iniziare una storia con lui, quando la coppia aveva scelto di sposarsi e quando Lucrezia era stata designata testimone di Teresa. Un tradimento pazzesco, insomma.

Finita? Non proprio. Ecco che poi fa capolino una concorrente che si chiama Teresa, proprio il nome della ex di Emanuele "tradita" da Lucrezia. E quest'ultima afferma che le dà fastidio la concorrente che si chiama Teresa perché si chiama proprio come la ragazza dell'intreccio amoroso.

Parole che ovviamente hanno scatenato i social, in particolare X, dove piovevano commenti durissimi contro Lucrezia. "Ma questa è veramente sce***, toglietemela dalla vista. Cioè, lei ruba il fidanzato a Teresa e le dà fastidico che la concorrente si chiami Teresa. Ma curati!", scriveva uno. "Già se era sua migliore amica ed é andata con il suo ragazzo... Col ca*** che la invitavo al matrimonio...", aggiunge un altro utente. E ancora: "Io onestamente queste scenate di gelosia in pubblico non le comprendo e non le tollero proprio. Immaginate Teresa da casa quanto stia godendo che questi due (promessi sposi) parlino ancora di lei dopo anni e pure in diretta tv!". "Quindi la testimone della sposa ha s*** con lo sposo. Meravigliosi", sintetizzava Fabio. Cala il sipario.