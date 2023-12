Affari Tuoi, corna prima delle nozze: "La vendetta di Teresa", per Lucrezia finisce in disgrazia

27 dicembre 2023 a

Una puntata assolutamente pirotecnica, quella di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1 nella serata di Santo Stefano, martedì 26 dicembre. A condurre ovviamente Amadeus, mentre a misurarsi con il gioco dei pacchi, passione tutta italiana e format campione in termini di share ecco Emanuele, accompagnato dalla fidanzata Lucrezia. Ed è stata quest'ultima a movimentare la puntata.

Già, perché la ragazza, parlando dell'inizio della sua relazione con Emanuele, si è lasciata andare a confessioni spiazzanti e molto scomode: lui infatti era il fidanzato della migliore amica di lei, che si chiamava Teresa. E non solo: i due erano promessi sposi, Lucrezia era stata scelta da Teresa come testimone, ma poi il patacrac. Lucrezia inizia una relazione con Emanuele e il matrimonio con Teresa salta. Non solo: nel corso della puntata Lucrezia ammette che il nome di un'altra concorrente, Teresa appunto, la infastidisce perché le ricorda la scabrosa vicenda. Un commento per il quale sono fioccate durissime critiche contro di lei da parte degli utenti che commentano Affari Tuoi in diretta su X. Critiche, oggettivamente, comprensibili e motivate.

Poi il gioco, le scelte dei pacchi. Il momento-clou della puntata arriva quando la coppia cambia il pacco numero 20 con il numero 17. A quel punto il Dottore - la figura che nel programma propone una cifra da accettare per chiudere il gioco senza aprire gli ultimi pacchi - offre 19mila euro, cifra comunque cospicua. Una cifra che però doveva far riflettere: svaniti i pacchi da 200mila e 300mila euro, nel pacco numero 20 con assoluta probabilità c'era un premio assai remunerativo. E così era, ma Emanuele e Lucrezia hanno accettato l'offerta del dottore, senza riflettere su cosa potesse esserci davvero dentro al 20.

Non solo: il 17, ha spiegato Emanuele, era il suo numero fortunato. Ma niente, sì ai 19mila euro. Scelta con cui, con assoluta probabilità, hanno perso un sacco di denari. E dopo la scelta, ecco che si scatenano gli utenti, sempre contro Lucrezia: "La vendetta di Teresa!", scriveva uno. "Ma cosa avete combinato?", aggiungevano molti altri, costernati e stupiti dal patacrac combinato tra un pacco e l'altro.