Valentina, Affari tuoi piccante: "Ingrifata, vattela a pia' in.."

"Sta ingrifata". Desta più di un commento malevolo Valentina, la simpatica e travolgente concorrente di Affari tuoi in rappresentanza del Lazio. La signora, proveniente dall'amena località di Rocca Priora alle porte di Roma, è accompagnata in studio dalla sorella Federica. E sono subito fuochi d'artificio per Amadeus, il conduttore dell'amatissimo quiz dell'access prime time di Rai 1.

"Ti devo dire una cosa, quando mi emoziono soffro di incontinenza da pipì - rivela la concorrente, appena preso posto dietro al podio -. Mi viene e mi scappa, l'ho fatta 300 volte, è solo un movimento psicologico". Amadeus la guarda con gli occhi fissi nel vuoto e la bocca spalancata, poi per rompere la cappa di gelido imbarazzo che si è impadronita dello studio prova a scherzare: "Quando ti scappa tu vai in bagno velocemente, la fai, spegniamo il microfono ovviamente ma potremmo pure parlare: 'Come vaaaaa?', 'Tutto beneeee'". Per la cronaca, Valentina comunica che anche la sorella Federica, di rosa vestita come lei, ha un piccolo problemino: "Soffre di tachicardia". Insomma, occhio alle emozioni perché potrebbe finire malissimo.

In realtà, la concorrente dei Colli Romani sembra assolutamente a suo agio davanti alle telecamere, forse pure troppo. E su X, l'ex Twitter, in tanti ironizzano con u po' di perfidia sulle battutine che la signora rivolge ai pacchisti di sesso maschile: "La signora ha scambiato il programma per Tinder" (nota app per appuntamenti, in genere piccanti), "Simone rosso come i pacchi ahahahah", "Ma questa è ingrifata per chiunque!!!", "È ingrifata per il pacchista dell'Emilia Romagna", addirittura "Per Uomini e donne è l'altro studio".

Il clima tra gli spettatori è pesantuccio: "E basta con questi balletti da rinc***te", c'è chi cita addirittura il Signor Burns dei Simpsons ("Smiters libera i cani") e chi festeggia quando saltano i piani di vittoria della concorrente: "A signò ma vattela a pià in saccoccia te e la strategia studiata!". In generale, comunque, non si contano gli appelli disperati al conduttore: "Amadeus non fare domande che non la smettono più di aprir bocca", "Amadeus non assecondarle che facciamo la befana", Troppo tardi: Valentina e la sorella (che "accompagna col linguaggio dei segni il fiume in piena della concorrente!", nota un utente) si sono già impossessate del programma, montepremi o meno.

Valentina, molto simpatica, non lesina battute con gli altri pacchisti, scatenando le ironie degli utenti di X, l'ex Twitter.