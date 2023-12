Affari Tuoi, sospetti atroci su Eleonora e il Dottore: "Un complotto da 50mila euro"

29 dicembre 2023 a

Una puntata come sempre scoppiettante, quella di Affari Tuoi proposta su Rai 1 nella serata di giovedì 28 dicembre. Nel regno di Amadeus, al seguitissimo gioco dei pacchi che sbanca giorno dopo giorno in termini di share, ecco che a misurarsi con la fortuna è Eleonora, "pacchista" in rappresentanza della Valle d'Aosta. Ad accompagnarla il fratello Carlo: i due scelgono di gareggiare con il pacco numero 17, in barba alle superstizioni che accompagnano il numero.

Eleonora e Carlo Alberto partono alla grandissima: sei scelte, tutte molto positive, al termine delle quali arriva la prima proposta del Dottore, pari a 32mila euro, insomma un bel bottino. Ma Eleonora rifiuta: altri tre tiri, piuttosto positivi, anche se non eccezionali come i precedenti. Dunque, altra offerta del Dottore, che propone un cambio pacco, che però i due concorrenti in gara rifiutano.

Il finale è concitato: dopo una puntata quasi interamente positiva ecco che infilano una serie di tiri sbagliati, vanificando tutti i premi più alti, quindi addio anche al premio da 20mila euro. Siamo agli sgoccioli: restano due blu e il pacco da 15mila euro, ma perdono tutto. Resta solo la regione Fortunata, dove Eleonora e Carlo Alberto scelgono la Sardegna. Ed è una clamorosa botta di fortuna: la regione fortunata era proprio lei, vincono la bellezza di 50mila euro ed esplodono di gioia, tra urla e abbracci.

Ma non tutti sono contenti. Già, perché il popolo di Affari Tuoi che commenta e stracommenta su X ha da eccepire e protestare, punta il dito: "Sardegna!!! Non ci credo!!!", scriveva uno. "Questi hanno più cu*** che anima", faceva eco un altro. Quindi c'è chi agita lo spettro del complotto: "Ero convinta fosse la Sardegna, li ha voluti aiutare sapendo quanto tenessero alle loro origini sarde e la ha lasciata sul tabellone". Infine, anche i sensitivi o presunti tali: "Lo dicevo io che era la Sardegna. Me lo sentivo", assicurava un fedelissimo di Affari Tuoi.