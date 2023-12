Valentina, "di cosa soffro": Amadeus allibito, gelo ad Affari Tuoi

30 dicembre 2023 a

"Ti devo dire una cosa, quando mi emoziono soffro di incontinenza da pipì". E cala subito il gelo nello studio di Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. Valentina, la concorrente della serata, preallerta il conduttore nel caso la vedesse fare qualche "movimento strano".

"Mi viene e mi scappa, l'ho fatta 300 volte, è solo un movimento psicologico". "Quando ti scappa tu vai in bagno velocemente, la fai, spegniamo il microfono ovviamente ma potremmo pure parlare: 'Come vaaaaa?', 'Tutto beneeee'", ironizza Amadeus per spezzare la cappa di imbarazzo.

Non paga, Valentina accenna anche al problemino della sua accompagnatrice, la sorella Federica: "Lei un po' di tachicardia soffre eh...". "Se una se la fa addosso e l'altra è accasciata sul divano abbiamo capito che siamo all'apice dell'emozione", è il commento di un Amadeus sempre più stranito.

Le due loquaci signore da Rocca Priora, in provincia di Roma, iniziano finalmente la gara: ""Prontissima, carica, fiduciosa", si descrive così Valentina, agghindata in un completino rosa abbinato ai tacchi alti mentre Federica è in "pendant" con un gilet dello stesso colore. Pacco numero 9 tra le mani, si cominicia. E sui social è un fuoco di fila poco tenero nei confronti delle due concorrenti: "Amadeus non fare domande che non la smettono più di aprir bocca", "Amadeus non assecondarle che facciamo la befana", Che antipatia, speriamo in un bel 1 euro nel pacco", "Queste due sono peggio di quella dell’altra sera. Non era facile", "Ma la sorella che accompagna col linguaggio dei segni il fiume in piena della concorrente!"

Valentina, molto simpatica, non lesina battute con gli altri pacchisti, scatenando le ironie degli utenti di X, l'ex Twitter. "La signora ha scambiato il programma per Tinder", "Simone rosso come i pacchi ahahahah", "Per Uomini e donne è l'altro studio", "Ma questa è ingrifata per chiunque!!!", "È ingrifata per il pacchista dell'Emilia Romagna". La pazienza degli spettatori a casa sembra ai minimi storici: "E basta con questi balletti da rinc***te", "Smiters libera i cani" (colta citazione dai Simpsons, addirittura). La serata però non va per il verso giusto in termini di risultati e nel momento più duro arriva l'esultanza stile Curva Sud: "A signò ma vattela a pià in saccoccia te e la strategia studiata!".