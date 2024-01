Affari Tuoi, Roberto in lacrime sconvolge lo studio: "Ti giuro, Amadeus...", la sua ultima frase

08 gennaio 2024 a

Signore e signori, Roberto da Aversa sbanca ad Affari Tuoi, il seguitissimo programma condotto da Amadeus su Rai 1, il programma di pacchi e pacchisti. Il colpaccio di Roberto da Aversa viene messo a segno nella puntata in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini domenica 7 gennaio.

Già, perché il concorrente, alla fine di una puntata divertente e appassionante, ha aperto il pacco giusto. Il premio? La bellezza di 75mila euro in gettoni d'oro, soldi che Roberto userà per un mutuo. Incontenibile la gioia del concorrente, che rappresentava la sua regione, la Campania, così come era palpabile la felicità di Amadeus per il fatto che il concorrente fosse riuscito a portarsi a casa un signor bottino.

Poi, ovvio, tra chi commenta in presa diretta la puntata su X c'è chi non apprezza Roberto, personaggio loquace, assai loquace in verità. "Per farlo tacere hanno mandato la pubblicità", scriveva con ironia un seguace di Affari Tuoi.

E il fatto che Roberto da Aversa indulgesse alla parola assai, così come potete vedere nel video qui in calce, trova conferma anche nelle battute finali della puntata, quelle che hanno seguito l'apertura del pacco vincente. Siamo ai titoli di coda ed ecco che Roberto si rivolge direttamente ad Amadeus, con queste parole: "La cosa più bella oggi, a parte questa, a parte aver conosciuto tutti voi... io sono un amante dello spettacolo... la cosa più bella è aver conosciuto te Amadeus. Ti giuro, mi hai realizzato un sogno", ha concluso Roberto quasi in lacrime e tra mille sorrisi. Grasse risate e altrettanti sorrisi anche da parte di Amadeus.