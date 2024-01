L'eredità, esplode la rivolta: "Basso livello", "latte alle ginocchia". Caos negli studi di Rai 1

09 gennaio 2024 a

Dopo la prima vittoria, termina alla quarta puntata la parabola di Daniele Alesini a L'Eredità: il medico umbro, infatti, abdica nel corso dell'emissione di lunedì 8 gennaio. Siamo ovviamente nello studio del seguitissimo format condotto da Marco Liorni su Rai 1, quell'Eredità da poco ritornata in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Come detto, insomma, c'è una nuova campionessa: si chiama Francesca e viene da Chiani, provincia di Arezzo. Una vittoria sofferta, quella ottenuta contro Daniele, una vittoria strappata all'ultimo respiro, con un guizzo, quel guizzo che le è valso il titolo di campionessa e la qualificazione all'atto finale del game-show, la famigerata Ghigliottina.

Ed eccoci dunque all'ultimo gioco, dove Francesca si è presentata con un montepremi potenziale da 160mila euro, i quali taglio dopo taglio sono arrivati a 20mila euro, cifra finale per la quale la neo-campionessa gareggiava. Le parole-indizio erano: massaggio, cotto, pittura, foresta, luna. La risposta offerta da Francesca? "Nera", ma la risposta era sbagliata: la soluzione, in verità non così scontata, era infatti "pietra".

E sia per la soluzione un poco sfuggente, sia per alcune caratteristiche del programma in sé, ecco che su X si scatenava il pandemonio, con i commenti affilati del popolo di seguaci dell'Eredità che commenta la puntata in presa diretta. "Pietra? Ho le stesse perplessità della concorrente!", scriveva Marina. "Un po' contorto", chiosava Ilaria. "Stasera ghigliottina un po' difficile", confermava Alessandro. E, come detto, le critiche fioccavano anche contro il programma: "Comunque fa calare il latte alle ginocchia quando svela la parola. Non che la prima parte sia stato carnevale di Rio!", scherzava Manuela. "Sembra di assistere davvero a Reazione a Catena, pure il livello di gioco si è abbassato. Continua ad essere noioso", aggiungeva Cosimo. Già, diversi nostalgici di Reazione a Catena. "Era meglio Reazione a Catena, per fortuna c'è Liorni", chiudeva i giochi un ultimo utente sempre e rigorosamente su X.