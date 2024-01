Roberta da Barletta ad Affari Tuoi, nel mirino lo stipendio di Amadeus: "Perfetto? Si vede che..."

10 gennaio 2024 a

E finalmente venne il momento di Roberta da Barletta. Siamo da Affari Tuoi, il gioco dei pacchi che fa sognare l'Italia, il varietà condotto da Amadeus ogni sera su Rai 1, al termine del Tg1, che ogni giorno macina ascolti e share da record. E nella puntata di mercoledì 10 gennaio, come detto, ecco il momento di Roberta da Barletta.

Già, la bellissima ragazza attendeva il suo turno ormai da molte puntate. Ma non veniva mai sorteggiata per misurarsi con la fortuna. Insomma, ha dovuto attendere a lungo prima di diventare pacchista. Tanto che Amadeus, prima che venisse scelta, si era lasciato sfuggire: "Se stasera non gioca Roberta mi inc***". Non c'è stato bisogno di arrabbiarsi: per la gioia del popolo che commenta Affari Tuoi su X, a cui Roberta suscita molte simpatie, tocca proprio a lei.

Dunque via, si parte, si inizia a scegliere e scambiare pacchi. Roberta da Barletta, in rappresentanza ovviamente della Puglia, conquista il pubblico con il suo essere solare e con l'innegabile simpatia. E si dimostra anche piuttosto "spericolata", rifiutando offerte cospicue e con scelte azzardate, apprezzate da qualcuno - sempre su X - e criticate, invece, da altri.

E forse proprio in virtù di questa sua disinvoltura, ecco che ad un certo punto Amadeus si lascia sfuggire una frase molto commentata sui social. Roberta da Barletta infatti sceglie, e dunque esclude, il pacco che le sarebbe potuto valere 10mila euro in gettoni d'oro. "Perfetto", commenta il conduttore. Come detto, frase che non è sfuggita al popolo di X. "Escono 10mila euro ed Amadeus dice: perfetto. Si vede che abbiamo due stipendi diversi", commentava con ironia ed emoticon di risate a crepapelle Raffy.