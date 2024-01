Affari Tuoi, Amadeus: "Stasera mi inc***". Delirio per Roberta da Barletta

10 gennaio 2024 a

Una mania tutta italiana, quella del "gioco dei pacchi". Si parla ovviamente di Affari Tuoi, il varietà condotto su Rai 1 ogni sera, al termine del Tg1, da Amadeus. Pacchi che possono valere un tesoro, per i concorrenti che si misurano con la prova di fortuna. E chi segue il gioco sa benissimo che i concorrenti, sera dopo sera, tornano in studio, in attesa che la fortuna scelga loro e gli conceda la possibilità di partecipare.

Siamo alla puntata trasmessa sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini di oggi, mercoledì 10 gennaio. E tra i concorrenti in attesa di diventare "pacchisti", ormai da molti giorni, ecco Roberta da Barletta. Invariabilmente, sera dopo sera, non arrivava mai il suo turno. Una circostanza che non è sfuggita ai fan di Affari Tuoi che commentano quanto accade in trasmissione su X, tanto che ormai era una sorta di rituale: quando tocca a Roberta da Barletta?

La lunga attesa, però, finalmente è finita: tocca a lei, viene sorteggiata e diventa finalmente "pacchista". E la lunga attesa della signora non era sfuggita neppure ad Amadeus: "Se non giocar Roberta stasera, mi inca***", aveva commentato con ironia il conduttore. Et voilà, desiderio esaudito. Il tutto per la gioia degli utenti su X: "Finalmente Roberta da Barletta. Se rimaneva lì un altro po’ percepiva la pensione", commentava Reby. "Io sono innamorata di Roberta!", aggiungeva entusiasta Marta. "Finalmente Roberta da Barletta!" era, per ovvie ragioni, il commento più gettonato e condiviso.