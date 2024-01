L'Eredità, "chi sta a sinistra è favorito": sospetto clamoroso

11 gennaio 2024 a

"Fabio davvero torna alle elementari perdonami ma davvero sei ingiustificabile". Non ci vanno mai leggeri i telespettatori de L'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Concorrenti e campioni pagano dazio in egual misura, a giudicare dai tweet su X (l'ex Twitter) di chi commenta ogni sera in tempo reale le puntate in onda. E alla gogna non sfuggono nemmeno il conduttore e gli autori Rai, sempre nel mirino come accadeva anche per Reazione a catena, il fortunatissimo predecessore de L'Eredità (con lo stesso Liorni padrone di casa).

"Flavio Insinna (storico conduttore dell'Eredità, ndr) li aiutava anche con sinonimi", sottolinea un telespettatore marcando le differenze con Liorni. "Tutto molto più fiacco degli anni passati, che peccato... poi sta cosa della totale assenza di suspense". C'è chi invita poco gentilmente Liorni a cambiare atteggiamento: "Attendi la grafica prima di rivelare le risposte, santiddio!", e chi velenosamente ne sottolinea le difficoltà d'adattamento al clima della nuova trasmissione: "Non sa più che pesci pigliare per far ridere".

Siluri anche sul format stesso della trasmissione: "Che vergogna sto gioco", si scalda un telespettatore. "Solo io ho la sensazione che chi sta alla sinistra dello schermo abbia parole più semplici?", è l'insinuazione di un utente.

E tanti saluti anche a Daniele, il campione che si sta contendendo la palma del migliore con Nicolò. "A Daniele volevano chiedere quale era il suo segno zodiacale ma hanno cercato di nascondere e hanno camuffato la domanda", è la tesi di uno spettatore da casa, mentre altri lo bollano come "raccomandato": "Daniele il concorrente più parac***to di sempre!".