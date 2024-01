L'Eredità, Norman disastroso: "Quel ramo del lago di Como"?, la peggiore risposta di sempre

13 gennaio 2024 a

Puntata a dir poco tribolata quella de L'Eredità di venerdì 12 gennaio. E tribolata per Norman, il concorrente che nel programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni e campione di ascolti si è confermato campione. Già, perché pur vincendo e imponendosi, per Norman, non c'è stato niente di semplice.

Dopo aver vinto ai Cento Secondi contro Daniele, ecco che passa alla Ghigliottina. Il montepremi potenziale è da urlo, 180mila euro. Dunque un solo "taglio": Norman si trova a giocare per 90mila euro in gettoni d'oro, che sono tanti soldi, soprattutto per un programma come L'Eredità. Ma, ovviamente, il campione in carica non ha azzeccato la parola finale, per quanto la soluzione apparisse davvero facile: basta dare un'occhiata a X, dove gli utenti commentano in tempo reale le gesta dei concorrenti, dove tutti indicavano "recita". E "recita" era ovviamente la soluzione corretta, che Norman non ha azzeccato: la sua risposta è stata "chiave".

"Recita del rosario"? La sconcertante reazione di Norman a L'Eredità, tutti senza parole

Ma non solo. Quando Liorni spiegava i legami tra le parole e la soluzione, ecco che Norman appariva perplesso quando il conduttore ha parlato della "recita del rosario", un legame francamente semplicissimo. E quello scetticismo, ovviamente, ha scatenato ancor di più i social, in un diluvio di sfottò.

Eppure, il "peggio del peggio" per il povero Norman si era concretizzato qualche minuto prima, quando ancora non aveva strappato lo scettro del campione. Già, perché quando gli chiedono di che libro fosse l'incipit "Quel ramo del lago di Como", ecco che nello sconcerto generale risponde: "Divina Commedia". Errore da matitone rossissimo, trattandosi de I promessi sposi di Alessandro Manzoni. "Oggi alla ghigliottina uno che pensava che quel ramo del lago di Come fosse l'inizio della Divina Commedia. Ottimissimo", commentava con tagliente sarcasmo Giulia, uno tra i molti commenti sul tema.