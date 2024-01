L'Eredità, "recita del rosario"? La sconcertante reazione di Norman, tutti senza parole

13 gennaio 2024 a

Eccoci ancora negli studi di Rai 1, quelli de L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni e che sera dopo sera macina ascolti prima del Tg1 delle 20. Il gioco delle parole e della ghigliottina che appassiona milioni di italiani, i quali si raccolgono nel commento su X, tra critiche, soluzioni, battute e chi più ne ha più ne metta.

La puntata è quella di venerdì 12 gennaio, dove come campione si è affermato Norman, battendo al gioco dei Cento secondi, la "semifinale" de L'Eredità, il bel Daniele. Dunque, la Ghigliottina, alla quale Norma si è qualificato con un montepremi potenziale da urlo, ossia di 180mila euro.

E Norman sembrava essere sulla strada giusta: alla Ghigliottina soltanto un taglio, dunque si è trovato a competere per 90mila euro. Soldoni, insomma. Le parole-indizio erano: rosario, solita, scuola, soggetto, pappagallo. Dopoi qualche tentennamento, Norma ha proposto la sua soluzione: "Chiave". Peccato che fosse sbagliata: la parola corretta era infatti "recita", soluzione che in verità appariva anche piuttosto scontata.

Non a caso, su X, in molti hanno mostrato il loro stupore per l'errore di Norman. Ma non solo. Anche gli sfottò. Infatti, come sempre, prima di rivelare la soluzione corretta, Liorni ha accompagnato il concorrente in studio ad indovinare quale fosse la parola corretta. Ma Norman proprio, a "recita", non ci arrivava. E Francesca lo dileggiava: "Oltre a non conoscere Don Chisciotte, il campione ci ha messo un secolo a capire che la parola della Ghigliottina di stasera era recita. Complimenti...". E non è ancora tutto. Sempre Norma, incredibilmente, infatti ha mostrato più di un dubbio sull'associazione tra rosario e recita. Anche quest'ultima una circostanza assai commentata: "Al concorrente recita del rosario non convince", chiosava con ironia Romina, aggiungendo emoticon con risate a crepapelle che la dicevano lunghissima.