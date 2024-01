L'Eredità, "non è possibile Norman": polemica sul campione, ecco perché

12 gennaio 2024 a

Nuovo campione nella puntata di questa sera de L'Eredità, il popolarissimo programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. Alla Ghigliottina, infatti, ci è arrivato Norman. Al Triello, invece, oltre a Norman c'erano anche Daniele e Nicolò, che dunque torneranno pure domani sera. Ai Cento secondi, invece, si sono qualificati Daniele e Norman. Alla fine, però, a spuntarla è stato Norman, arrivato alla Ghigliottina con ben 180mila euro. Le parole tra cui trovare un filo conduttore questa sera erano rosario, solita, scuola, soggetto e pappagallo. Il campione, dopo aver dimezzato una sola volta, è rimasto con 90mila euro. E ha tentato il tutto per tutto col termine "chiave". Che però non era corretto. La risposta esatta era invece "Recita".

Dai commenti apparsi sulla piattaforma X, in ogni caso, è emerso come non tutti gli affezionati seguaci del game show abbiano apprezzato la performance di Norman. Un utente, per esempio, ha scritto: "Non è possibile Norman alla ghigliottina #leredita". Un altro invece: "Norman, che praticamente non ha fatto niente #LEredità". E ancora: "Vediamo se Norman ha c**o pure alla Ghigliottina #LEREDITÀ", oppure: "Oggi alla ghigliottina uno che pensava che quel ramo del lago di come fosse l'inizio della Divina Commedia ottimissimo #leredità". Commenti negativi a parte, c'è anche chi ha apprezzato il fatto che alla fase finale del gioco sia arrivato un volto nuovo. "Finalmente una persona nuova", ha scritto un fan sui social.