Marisa, "i cog***i vanno inc***i": Affari tuoi, l'accusa di "truffa"

17 gennaio 2024 a

"Perché i cog***i vanno inc***ti, caz***o". La citazione di Wanna Marchi è tanto sintetica quanto scurrile, ma rende bene l'idea di quanto su X, l'ex Twitter, in certe serate monti la rabbia dei telespettatori. Perlomeno di quelli più invasati, che seguono i quiz (da Reazione a catena a L'Eredità, passando per Affari tuoi) e contestano addirittura dei complotti degli autori ai danni dei fan a casa.

Nello specifico, è un tweet in cui si legge. "Per gli spettatori di Affari tuoi va sempre bene ribadirlo, visto che amano essere truffati!!". Addirittura.

"Ma a questi i soldi servono?": Affari Tuoi, critiche su Elisa e Graziella dopo l'offerta

Martedì sera la concorrente è Marisa dalla Sardegna, passata da pacchista ad aspirante vincitrice. La signora, proveniente da Sassari, è accompagnata in studio dal marito David. La coppia compie una vera impresa (con l'aiuto della Dea bendata), arrivando a tre pacchi dalla fine ancora da aprile con dentro rispettivamente 75mila, 100mila e 200mila euro. Il massimo possibile, o giù di lì.

"Tutto questo casino per sto pacco?!": Elisa, scoppia la rivolta dopo il trionfo

Scartato il montepremi massimo, dopo non aver mai accettato il cambio, il Dottore offre lo scambio tra l'8 e il 14, gli ultimi due pacchi. Marisa e David si tengono il pacco numero 8 (come consigliato dal papà di Marisa, "rifiuta qualsiasi cosa") e alla fine hanno avuto ragione loro, portandosi a casa 100mila euro. Un trionfo, accolto dagli applausi e dall'entusiasmo in sala e sui social e dallo scetticismo dei più maliziosi, secondo cui era (ovviamente) tutto già deciso.